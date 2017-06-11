Калуга, 11 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. 24-летнему осужденному исправительной колонии в калужских Сухиничах, за экстремистские призывы в интернете, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. На момент совершения нового преступления, этот осужденный уже отбыл в колонии более пяти лет, за нанесение побоев иностранному гражданину по мотивам расовой ненависти и вражды.

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Как сообщила 11 июня корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Козырева, следствием и судом было установлено, что осужденный, находясь в исправительной колонии с помощью мобильного телефона, выложил на своей странице в социальной сети видеофайл, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов.

Также осужденный обнаружил в группе знакомств изображение иностранного гражданина и разместил репост изображения на своей странице, снабдив комментарием с призывом к враждебным действиям по отношению к людям определенной расы и национальности.

После вступление приговора суда в законную силу, осужденному за экстремизм придется переехать уже в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, число заблокированных интернет-сайтов с публикациями экстремистского характера за 2016 год достигло трёх тысяч. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сейчас в России ведётся мониторинг распространяемой в интернете информации.

Глава МВД уточнил, что в прошлом году сотрудниками правоохранительных органов установлено 200 фактов содействия террористической деятельности и 1450 экстремистских преступлений. За этот период экстремистскими и запрещёнными на территории России признаны 13 структур.