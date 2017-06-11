Свердловская область, 11 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства пропажи четырёхлетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Mchsmedia.ru Поисковая группа МЧС

Напомним, мальчик пропал утром 10 июня в районе Рефтинского водохранилища, где находился со своими родителями на отдыхе. Отец ребёнка, с которым он ушёл по дрова, отпустил его к матери, оставшейся на берегу. Но до мамы мальчик не дошёл.

На поиски ребёнка брошены силы полиции, МЧС, а также добровольцы. По данным МЧС, похожие на его следы удалось отыскать, они обрываются у небольшого болотца. Но сам он пока не найден.

На поиски направлены дополнительные силы МЧС. Всего в поисках задействованы более 100 спасателей. Также направлены водолазы, которые исследуют территорию.

Отец мальчика имеет две судимости. Но, как сообщили в региональном управлении МВД, он успешно прошёл проверку на детекторе лжи.

Поиски продолжаются. Полиция обратилась за помощью к жителям Свердловской области. Стражи порядка просят сообщать в правоохранительные органы любую информацию о ребёнке.