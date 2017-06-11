* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 11 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Номинальный главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Раккке. Об этом сегодня, 11 июня, пишет Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение.

U.S. Air Force Авиаудар

По данным издания, авиаудар был нанесён по одному из зданий в Ракке, в котором мог находится аль-Багдади.

Напомним, аль-Багдади, настоящие имя которого — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. Тогда он выступил из мечети в захваченном «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосуле и провозгласил создание «исламского халифата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ неоднократно сообщали о его гибели или ранении, но эта информация не находила подтверждения.

Исламистский сайт Amaq, который обычно публикует сообщения от террористов, пока не опубликовал никакого подтверждения очередной гибели аль-Багдади.