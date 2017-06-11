СМИ: главарь ИГ* мог погибнуть в Ракке в результатет авиаудара
Дамаск, 11 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Номинальный главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Раккке. Об этом сегодня, 11 июня, пишет Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение.
По данным издания, авиаудар был нанесён по одному из зданий в Ракке, в котором мог находится аль-Багдади.
Напомним, аль-Багдади, настоящие имя которого — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. Тогда он выступил из мечети в захваченном «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосуле и провозгласил создание «исламского халифата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке.
С тех пор СМИ неоднократно сообщали о его гибели или ранении, но эта информация не находила подтверждения.
Исламистский сайт Amaq, который обычно публикует сообщения от террористов, пока не опубликовал никакого подтверждения очередной гибели аль-Багдади.