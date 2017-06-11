Екатеринбург, 11 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Справедливая Россия» назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области. Как и ожидалось, им стал депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин.

Герб Свердловской области

Кандидатуру Ионина поддержали делегаты региональной партийной конференции. Теперь ему предстоит собрать в свою поддержку не менее 126 муниципальных подписей.

Напомним, ранее не исключалось, что от оппозиции на выборы пойдёт единый кандидат. В качестве него рассматривался депутат Госдумы и лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков.

Однако вчера, 10 июня, ЛДПР, КПРФ и «Партия пенсионеров» выдвинули своих кандидатов. Также с выдвиженцем определились единороссы. Таким образом, идея единого кандидата от оппозиции похоронена.

Добавим, пока не состоялось ранее заявленное выдвижение главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселёва. В первом случае «Яблоко» не смогло собрать конференцию, а во втором делегаты конференции партии «Зелёные» не поддержали выдвижение Киселёва. В работе конференции объявлен перерыв, идут консультации.

Отметим, возможно, ни тот, ни другой вовсе не будут выдвинуты. Дело в том, что Киселёв рассматривался некоторыми экспертами как кандидат, целью которого является оттянуть голоса у Ройзмана. Если это так, то в случае не выдвижения главы Екатеринбурга участие Киселёва в выборах может просто не потребоваться.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.