Калуга, 11 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. К 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком один год осуждена 24-летняя жительницы калужского поселка Думиничи. Женщина признана судом виновной в совершении мошенничества при получении так, называемых «чернобыльских» пособий. Об этом 11 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Думиничского района Калужской области Алексей Мишонков.

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По его словам, в период с августа 2013 года по май 2016 года жительница поселка Думиничи, не проживающая со своими детьми на территории зоны радиоактивного загрязнения, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, с существующим льготным социально-экономическим статусом, представила в органы социальной защиты недостоверные сведения о якобы проживании в селе Хотьково Думиничского района, которое подпадает под требования федерального законодательства. В итоге мошенница ежемесячно получала пособие по уходу за детьми в двойном размере, а также компенсацию на питание с молочной кухни. В результате незаконных действий осужденной государству причинён ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе рассмотрения уголовного дела, прокуратурой Думиничского района заявлен иск о взыскании с осужденной причиненного государству ущерба в размере свыше 250 тысяч рублей, который судом удовлетворен в полном объеме. Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23-летняя жительница Мещовского района Калужской области судом признана виновной в совершении мошенничества при получении чернобыльских выплат. В период с 2013 по 2016 годы женщина, проживающая отдельно от своего ребенка, введя в заблуждение органы социальной защиты, ежемесячно получала чернобыльское пособие по уходу за ребенком в двойном размере. Однако право на данное пособие женщина не имела, хотя ей выплатили более 160 тысяч рублей.