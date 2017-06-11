Воронеж, 11 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Парк Авиастроителей в Воронеже — один из крупнейших левобережных парков с почти 80-летней историей. Он был создан рабочими авиазавода, восстановлен ими же после войны, а в советское время стал излюбленным местом отдыха молодежи благодаря своей инфраструктуре. Гордостью парка был зоологический сад, сейчас получивший статус зоопарка. Преодолев экономически трудные 90-е годы, зоопарк продолжил развиваться, а вот в окружающем его зеленом парке время как будто застыло. Объяснить это можно тем, что в планах развития Воронежской области есть место развитию зоопарка, а благоустройство самого парка почему-то отходит на второй план.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский зоопарк

Марина Каширская ИА REGNUM Паровозик

История парка начинается с 1932 года, когда жившие рядом в бараках рабочие решили превратить пустырь в сквер. Благоустраивать и расширять сквер начали после войны. Документы о создании сквера авиастроительного объединения были утеряны при эвакуации, поэтому его история известна в основном со слов ветеранов завода.

Зато известно, когда сквер превратился в парк. В 1960 году инженер-лесотехник Михаил Купянский защитил в Воронежском лесотехническом институте диплом по созданию парка Авиастроителей, и ему же поручили выполнение этого проекта. Первая очередь парка была открыта 15 августа 1960 года, а Купянского назначили его директором. В парке в это время появились клумбы, аллеи, фонтаны, кинотеатр, летняя эстрада, кафе, тир, танцевальная площадка и теплица. В 1992 году Купянский ушел на пенсию, а директором стал Александр Попов, чье имя сейчас носит Воронежский зоопарк. При Попове в парке появилась зоологическая коллекция. Именно появлением зоосада объясняют возросшую популярность парка среди горожан.

Марина Каширская ИА REGNUM Тигр в вольере

Сейчас автономное учреждение Воронежской области «Воронежский зоопарк имени А. С. Попова» — музей живой природы, государственное некоммерческое природоохранное научно-просветительское учреждение в сфере экологии.

Свою историю зоопарк ведет с 1994 года. Изначально он был зоосадом, а статус зоопарка получил в 2009 году. В 2016 году он перешел в собственность департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В зоопарке — более 130 видов и более 1500 экземпляров животных, в том числе и занесенных в Красную книгу. Площадь зоопарка составляет 0,5 га, площадь прилегающей к нему территории парка — 7 га.

Марина Каширская ИА REGNUM Одна из дорожек парка

В 2014 году в парке началась реконструкция, и часть территории отвели для вольеров с животными. Сейчас посмотреть на них можно, даже не заходя в зоопарк: загоны лошадей, пони, осла и лам, а также оборудованные по всем правилам техники безопасности вольеры с хищниками располагаются прямо в парке.

Рядом с вольерами дежурит охранник. Такая мера предосторожности оказалась необходимой: в 2016 году нетрезвый посетитель пытался «прорваться» в клетку, чтобы пообщаться с тигром. Тогда же руководство рассматривало вопрос, не сделать ли путь к вольерам платным, чтобы отсеять «лишнюю» публику, но адекватных посетителей оказалось больше, и дальше обсуждения дело не пошло.

В 2016 году из фургона, перевозившего пару тигров из Москвы в Воронеж, сбежал хищник. Его нашли разгуливающим по окраине города. Сейчас пара в порядке и тоже живет в вольере парка.

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Марина Каширская ИА REGNUM Зоопарк носит имя Александра Попова, благодаря которому в парке появилась зоологическая коллекция

В февраля 2017 года в зоопарке обнаружили птичий грипп. Зоопарк ушел на карантин и не работал месяц. Руководство приняло решение усыпить всех птиц. Правда, позже в других зоопарках эту меру назвали поспешной, так как к вирусу птичьего гриппа устойчивы, например, хищные птицы. Однако распространения вируса не допустили, сейчас популяцию птиц восстанавливают.

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Зоопарк проводит активную просветительскую работу, приглашает детей до 16 лет бесплатно, устраивает тематические мероприятия для школьников, показательные кормления. Кроме этого в парке при поддержке департамента природных ресурсов установлены информационные щиты о том, как зоопарки помогают сохранить исчезающие виды животных. «Посетители зоопарков приходят в гости к животным, а не наоборот», — гласит один из их. Также стенды содержат информацию для тех, кто хочет завести дома животное или птицу: специалисты просят не брать питомца из дикой природы, а купить в питомнике или зоомагазине, а также ответственно подойти к этому шагу.

Марина Каширская ИА REGNUM Верблюд

В парке действуют несколько аттракционов, детский картинг. Можно прокатиться пару кругов на лошади или пони, в карете или на паровозе. Есть кафе и платный биотуалет на территории парка.

Марина Каширская ИА REGNUM Фонтан

Одна из особенностей нынешнего парка Авиастроителей — это услуги для молодоженов. В одной остановке от парка находится ЗАГС Левобережного района, но приезжают в «свадебные» дни сюда и из других районов. Через маленький пруд, в котором плавают детские моторные лодочки в виде лебедей, перекинут кованый мостик. Через него женихам удобно переносить невест, но эта услуга не бесплатная. Есть два дерева, на которые молодожены могут повесить замки со своими именами, и специальная свадебная карета, покататься и сфотографироваться в которой тоже можно за деньги.

Марина Каширская ИА REGNUM Старая танцплощадка рассыпается на глазах

Такой набор для свадебной фотосессии — определенно удачная находка, но молодоженам стоит учитывать, что проходить она будет на фоне других отдыхающих в парке, а по выходным детей там, естественно, больше. Тем более, узорная бутафория не отменяет того факта, что для съемок парк место не самое живописное. Клумбы — яркие, но немногочисленные, асфальт давно не меняли, скамейки покосились от времени. В центре парка находится грандиозный фонтан в виде ракеты, но его бассейн, кажется, чистят не очень часто.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода в фонтане

В парке есть множество аллей, однако лавочки есть только на главных. Мамы с колясками выбирающие менее людные маршруты для прогулок по парку, привычно отдыхают на пеньках от спиленных деревьев. Правда, не все старые деревья стали пеньками: многие из них при реконструкции превратили в деревянные скульптуры, изображающие персонажей русских народных сказок. Над скульптурами работали студенты Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. В.М. Васнецова из Московской области, а также Воронежского художественного училища. Кстати, во время реконструкции парк в буквальном смысле потерял свое имя. Вывеска «парк Авиастроителей» над входом сменилась надписью «Воронежский зоопарк».

Марина Каширская ИА REGNUM Платный мостик для влюбленных и детские аттракционы

Из нескольких летних сцен и танцплощадок только одна сохранила функциональность, хотя тоже покосилась от времени. Остальные постепенно разрушаются. Территория парка не используется максимально: «обжитая» центральная часть обрамляется зарослями кустарника и высокой травы, на периферии практически нет асфальтированных дорожек. Деревья подрезают, но углы парка кажутся заброшенными. Например, мало кто знает, что ограждение парка со стороны улицы Ленинградской украшает «звериный» алфавит на разрисованных вручную металлических щитах.

Марина Каширская ИА REGNUM Песочница на детской площадке

Сами воронежцы иногда сравнивают парк Авиастроителей с «Динамо» (ныне — Центральный парк) до реконструкции. И хотя контраст между ними не так силен, как между двумя парками-близнецами, «Алые паруса» и «Дельфин», воронежцы явно делают выбор в пользу обновленного Центрального парка. Пока большинство мероприятий, которые проводятся в парке Авиастроителей, связаны с жизнью зоопарка и рассчитаны на детей. Привлечь и удержать внимание молодежи или взрослых сложнее, поэтому регулярными посетителям парка остаются жители близлежащих домов с детьми.