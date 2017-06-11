Киев, 11 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко на митинге в честь введения безвизового режима с Евросоюзом поздравил украинцев стихами Лермонтова и обратился к гражданам России стихами Пушкина. Митинг и концерт состоялись накануне, 10 июня, в Киеве.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Порошенко заявил, что накануне вступления безвизового режима в силу его преследует ощущение нового года.

«Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром», — пояснил украинский президент.

Затем он процитировал четверостишие стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия»:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Стоит отметить, что это стихотворение Лермонтов написал по случаю отъезда из Санкт-Петербурга на Кавказ в апреле 1841 года. «Мундиры голубые» — речь идет об офицерах корпуса жандармов.

Далее Порошенко обратился к тем гражданам России, которые, как считает украинский президент, «в условиях жесткой диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины».

Для этих граждан России Порошенко процитировал стихотворение Пушкина «К Чаадаеву», немного перефразировав его:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут ваши имена!

Напомним, с сегодняшнего дня 11 июня на Украине начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Введение безвизового режима было обусловлено подписанием Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, однако страны ЕС долго тянули с его введением, так как опасаются наплыва нелегальных мигрантом с Украины.

Данный безвизовый режим касается только туристических поездок и краткосрочных деловых вояжей. По сути украинцам разрешили не оформлять визу в посольствах той или иной страны ЕС и не платить за неё пошлину. В остальном, граждане Украины при поездке в ЕС должны подтверждать свою платежеспособность, указывать цель поездки и предоставлять приглашения, а также предоставлять проездные документы.

При этом для того, чтобы поехать в ЕС учиться или работать, украинцам надо получать специальную визу.

Тем не менее украинские власти используют введение безвизового режима в пропагандистских целях, чтобы отвлечь украинцев от плачевного положения дел в экономике и социальной сфере государства.