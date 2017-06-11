Париж, 11 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов. Избирательные участки открылись сегодня, 11 июня, в европейской части страны в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование в заморских территориях проходило в субботу.

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Всего открылось 67 тысяч избирательных участков. Борьбу за выход во второй туре выборов в Национальное собрание ведут 7877 кандидатов, которые представляют различные партии и блоки.

Выборы в Национальное собрание Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе. Вся территория Франции поделена на 577 избирательных округов — по числу депутатских мандатов в Национальном собрании.

В каждом из избирательных округов представители партий и блоков ведут борьбу за симпатии местных избирателей. Победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

Как правило, разрыв между лидирующими кандидатами невелик и это требует проведения второго тура выборов. Второй тур пройдёт 18 июня.

По законодательству во второй тур проходят кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов избирателей — в некоторых случаях во второй тур выходят до четырех кандидатов.

Согласно данным Министерства внутренних дел Франции, правом голоса в республике обладают 47 млн граждан.

На нынешних парламентских выборах ожидается низкая явка.

Предварительные итоги первого тура выборов в Национальное собрание появятся уже сегодня вечером в 20:00 по местному времени (21:00 мск).