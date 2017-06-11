Москва, 11 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене из-за роста заболеваемости холерой. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Mark Knobil Госпиталь для больных холерой

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг заболеваемости холерой в мире и информирует об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где по информации Всемирной организации здравоохранения с начала подъёма заболеваемости зарегистрировано более 100 тысяч случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом», — сказано в заявлении Роспотребнадзора.

В связи с этим ведомство просит российских туристов учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Стоит отметить, что российские туристы даже до 2011 года довольно редко заглядывали в Йемен. В 2011 году в этой стране вспыхнули революционные события, которые принято называть «Арабской весной».

Очень быстро протесты переросли в вооружённые столкновения. Сейчас в Йемне продолжается гражданская война, а также интервенция со стороны других арабских государств.

В результате длительного военного конфликта страдает гражданское население Йемена. Медики связывают вспышку холеры с развалом медицинской инфраструктуры в стране, голодом и антисанитарией.

В столице Йемена Сане из-за вспышки холеры введено чрезвычайное положение.