Вашингтон, 11 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Сообщается, что демонстрации против законов шариата организовала некоммерческая организация по национальной безопасности ACT for Americ. Эта организация утверждает, что законы шариата несовместимы с западной демократией и ценностями.

آرمین Хиджабы

Представители ACT for Americ утверждают, что некоторые из прибывающих в США из других стран мусульман не желают следовать американским законам и в отношениях между собой руководствуются нормами шариата.

Демонстрации против законов шариата прошли в Сиэтле, Сан-Бернардино, Чикаго и Нью-Йорке, а также в других городах. Демонстрации были малочисленными.

В ходе некоторых демонстраций имели место стычки. Полиция задержала троих человек.

При этом состоялись встречные демонстрации, участники которых считают, что опасения из-за якобы распространения в США законов шариата необоснованны.