Киев, 11 июня, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила с шести лет готовить украинских детей к службе в армии. Об этом она заявила 10 июня в эфире львовского телеканала ZIK,

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Если вернёмся в казацкие времена, то с тех пор они начинали, когда мальчик начинал держаться в седле», — сказала Савченко.

Кроме того, депутат считает, что украинская армия должна быть доступной и для девочек.

«Постепенно к выпуску каждый ребенок, мальчик или девочка, получает военную специальность. Доступную», — подчеркнула Савченко.

Она пояснила, что за школьный курс из ребенка нельзя сделать лётчика или подводника, но вполне можно сделать миномётчика.

Кроме того, в период школьного обучения украинским детям надо преподавать основы военной медицины, детально изучать географию своего района. Всё это должно помочь детям на случай военного конфликта.