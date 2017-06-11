Каракас, 11 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. «Родригес сказала, что глава немецкого правительства должна знать, что оппозиция выбрала путь насилия, и своим заявлением фрау Меркель только поддерживает противостояние в стране, способствуя росту вандализма и преступности — отмечает СМИ. — Такое поведение масс, организуемых «Круглым столом демократического единства» на выступления против законно избранной власти никак нельзя назвать проявлением истинной демократии».

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Круглый стол», ободренный поддержкой Ангелы Меркель, тут же заявил, что организует студенческую демонстрацию. Кроме того, свидетельствует оппозиционное издание El Universal, сообщением о подаче ходатайства о возбуждении уголовного дела против президента Николаса Мадуро, судей Конституционной палаты Верховного Суда и руководителей Национального Избирательного Совета.

Все перечисленные фигуранты обвиняются в «попытках насильственного изменения Конституции». Статьей 143 Уголовного Кодекса Венесуэлы в качестве наказания за названное выше деятние предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы. Ходатайство уже доставлено в прокуратуру, сообщает издание.

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