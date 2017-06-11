Чита, 11 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В Чите сотрудники полиции при проведении обыска в одной из квартир обнаружили две тонны не отправленной почтовой корреспонденции. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

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Сообщается, что сотрудники читинского городского управления МВД установили, что сестра хозяйки квартиры, в которой прошел обыск, является работником одного из почтовых отделений. Обыск проводился в рамках уголовного дела.

При обыске в квартире были обнаружены две тонны недоставленных писем, в том числе судебная корреспонденция.

Полиции предстоит выяснить, по какой причине письма не были доставлены и складировались в частной квартире.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.