Одинцово, Московская область, 11 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Он сообщил, что обыск проходит в доме Мальцева в поселке Лохино, который расположен рядом с Одинцово. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о нападении на полицейского на несанкционированной акции протеста в Москве 26 марта.

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«В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения», — сказал Бадамшин.

Также стало известно, что в частном доме в Лохино был задержан сам Мальцев, Константин Зеленин и ещё несколько человек. Политикова правоохранители доставили в Следственный комитет, а остальных — в РОВД Одинцово.

В «Партии националистов», которая близка Мальцеву, рассказали, что обыски в доме Мальцева в Подмосковье начались вечером 10 июня. Обыски проходили в рамках уголовного дела по 318 статье («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Фигурантом дела является Алексей Политиков — это соратник Мальцева с Дальнего Востока. У следствия появилась информация, что он находится в доме Мальцева в Лохино, и было принято решение провести задержание и обыск.