Посёлок городского типа Кратово, Московская область, 11 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В подмосковном поселке Кратово бойцы Росгвардии и сотрудники полиции провели спецоперацию по ликвидации преступника, который ранее застрелил четверых человек. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Vitaly V. Kuzmin Бронетранспортёр ОМОНа

Местный житель, который, по словам соседей, всегда был «тихоней», вечером 10 июня из окна своего дома открыл огонь по прохожим. Он убил четверых человек и тяжело ранил ещё двоих.

По предварительным данным, стрелок — мужчина 1967 года рождения, ранее имел боевой опыт. Также пока не установлено, был ли у него с кем-то конфликт.

Поднятые по тревоге полиция и Росгвардия оцепили поселок Кратово, чтобы стрелок не смог скрыться. В операции была задействована бронетехника.

Через несколько часов в Кратово прибыл отец стрелка, который попытался уговорить его сдаться. Однако в ответ снова раздалась стрельба.

Силовики приняли решение идти на штурм частного домовладения, где засел стрелок. Однако штурм не увенчался успехом — преступник интенсивно отстреливался, забрасывал наступавших гранатами, а затем поджег своё укрытие и бросился бежать.

Однако поселок Кратово уже был оцеплен двумя сотнями сотрудников полиции и бойцами Росгвардии. Для усиления оперативной группы прибыли бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и бронетранспортеры Росгвардии.

В итоге стрелка удалось блокировать на небольшом участке местности, где расположены различные строения, есть подземные коммуникации и густые заросли.

Злоумышленник оказывал очень серьезное сопротивление, постоянно отстреливался, грамотно использовал рельеф местности и бросал гранаты. Всего он использовал 14 гранат.

В итоге через семь часов спецоперации стрелка удалось ликвидировать.

В рядах силовиков четверо сотрудников получили ранения.

На данный момент возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: статья 105 («Убийство»), статья 105 УК РФ через статью 30 («Покушение на убийство»), статья 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), статья 222 часть 1 («Незаконный оборот оружия»). Также было установлено, что на нападавшего не было зарегистрировано ни одной единицы оружия.

В чём были его мотивы — предстоит выяснить следствию.