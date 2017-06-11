Петропавловск-Камчатский, 11 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Из-за возросшей активности вулканов Шивелуч и Ключевской в аэропорту Елизова Петропавловска-Камчатского отложено прибытие двух авиарейсов из Москвы, сообщает 11 июня пресс-служба ГУ МЧС региона.

NASA Вулкан Шивелуч

Ожидается, что исходящий от вулканов пепловый шлейф будет находится на высоте около восьми киломентров над южной частью полуострова Камчатка.

В связи с нарушенной видимостью будут перенесены рейсы SU 1730 сообщением «Москва (Шереметьево) — Петропавловск-Камчатский» и ПЛ 6385 — «Москва (Внуково) — Петропавловск-Камчатский».

Все остальные рейсы, кроме двух указанных, будут выполнятся по расписанию.