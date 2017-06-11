Доха, 11 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Граждане государств, разорвавших ранее дипломатические и иных отношения с Катаром, смогут остаться на территории страны в соответствии с ее действующим законодательством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МВД страны, распространенное государственным информационным агентством Катара QNA.

Pixabay.com Флаг Катара

Несмотря на развернутую против Катара «злостную и враждебную кампанию», политика страны в отношении граждан «братских и дружественных стран» не изменилась, говорится в сообщении МВД.

Ранее в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве связей с Катаром, обвинив его в поддержки исламских боевиков. Часть стран заявили о том, что граждане Катара, находящиеся на их территории имеют две недели времени на то, чтобы покинуть территории этих государств.

Особую обеспокоенность в связи с возможностью принятия Катаром симметричных мер вызвало происходящее у работающих на территории страны иностранных рабочих. Особенно это касалось выходцев из Египта, составляющих большинство иностранной рабочей силы в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал странным заявление президента США Дональда Трампа о поддержке Дохой терроризма на «очень высоком уровне», поскольку Катар в течение многих лет прикладывал немало усилий в рамках ведущейся США и союзниками борьбы с терроризмом.