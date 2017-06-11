Лондон, 11 июня, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Переговорный процесс по выходу Великобритании из состава Европейского союза начнется в оговоренные заранее сроки — в ближайшую пару недель. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sunday Express со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

Petr Kratochvil Брексит

«Премьер-министр подтвердила своё намерение начать переговоры по брекситу, как и планировалось, в ближайшие пару недель», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Великобритания намерена добиваться «взаимного соглашения по правам европейских граждан и британских граждан на ранней стадии».

Ранее Мэй заявляла, что не будет добиваться соглашения о выходе из ЕС на любых условиях. По мнению британского премьера, лучше «отсутствие сделки, чем плохая сделка», и в случае неподходящих условий Великобритания может выйти из Евросоюза без заключения какого-либо соглашения.