Доха, 11 июня, 2017, 05:42 — ИА Регнум. По словам главы катарского МИДа, отношения Катара с Соединенными Штатами насчитывают десятилетия и носят исторический характер.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

«После подписания соглашения о военном сотрудничестве и соглашения о предоставлении военных льгот Катар приложил большие усилия в борьбе с терроризмом и внёс большой вклад в эту борьбу вместе с союзниками во главе с США», — заявил министр.

На этом фоне особенно странно выглядит заявление президента США Дональда Трампа о якобы имеющейся поддержке Катаром терроризма.

Кроме того, по словам Аль Тани, различные американские структуры, напротив, постоянно хвалят роль Катара в борьбе с терроризмом.

Глава МИД Катара разъяснил также позицию страны в отношении движения ХАМАС:

«Может быть, это движение считается террористическим для США, но для всех арабских стран это легитимное движение сопротивления. Катар не поддерживает ХАМАС, а поддерживает палестинский народ. Наша поддержка палестинскому народу очевидна. Мы сотрудничаем с официальным палестинским правительством. Присутствие ХАМАС в Катаре не означает, что Катар его поддерживает. В Катаре ХАМАС присутствует как политическое представительство».

Глава внешнеполитического ведомства Катара подчеркнул также, что несмотря на выдвигаемые в отношении страны упреки со стороны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в поддержке ХАМАС, эта организация не фигурирует ни в одном из террористических списков Совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 9 июня, президент США Дональд Трамп заявил о том, что Катар поддерживает терроризм на «очень высоком уровне». До этого ряд арабских стран в том числе Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

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