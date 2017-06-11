Триполи, 11 июня, 2017, 04:56 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли при попытке пересечь Средиземное море на резиновой лодке, обнаруженной к востоку от Триполи в субботу, 10 июня. Судьба еще около сотни мигрантов неизвестна, сообщает Channel News Asia со ссылкой на сообщения ливийской береговой охраны.

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Лодка была обнаружена в восьми километрах от ливийского города Гараболли, в 60 км к востоку от Триполи.

«Эти восемь тел входят в число 120 или 130 человек, которые были на резиновой лодке», — сообщил начальник береговой охраны города Фатхи аль-Раани.

По словам представителя ливийского ВМФ Айоба Кассема, береговая охрана города Аль-Завия, расположенного в 45 км западнее Триполи, перехватила в пятницу, 9 июня, пять резиновых и деревянных лодок, намеревавшихся перевезти в общей сложности более 570 нелегальных мигрантов. Большинство беженцев являлись гражданами Бангладеш и Морокко.

Береговая охрана, уничтожила лодку и гидроцикл контрабандистов, а также произвела арест трех человек.

Напомним, ливийское побережье является одних из основных отправных пунктов беженцев, желающих добраться по Средиземному морю в Европу. Тысячи мигрантов по-прежнему доверяют свои жизни контрабандистам, предлагающих им свои ветхие суда.