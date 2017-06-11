Кёльн, Германия, 11 июня, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Трех пассажиров экстренно севшего в Кёльне самолета, выполнявшего рейс из словенского города Любляны в Лондон, задержали полицейские. Об инциденте сообщает 11 июня Reuters со ссылкой на сообщение кёльнской полиции.

Visitdusseldorf.de Кёльнский аэропорт

Сообщается, что пилот Airbus 319 принял решение об экстренной посадке пассажирского лайнера после того, как пассажиры сообщили ему о том, что трое мужчин на борту использовали в разговоре слова «бомба» и «взрывчатка».

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Кёльна все находившиеся на борту пассажиры (151 человек) были эвакуированы. После чего самолет был исследован на предмет наличия взрывчатых веществ, а подозреваемые были задержаны.

Рюкзак одного из трех вызывавших подозрения пассажиров полицейские взорвали за пределами салона самолета.

Поздно вечером субботы, 10 июня, полицейские продолжали опрос пассажиров. Подозреваемые были доставлены в полицейский участок, где они дают показания.

В результате инцидента в течение нескольких часов было нарушено воздушное сообщение аэропорта: в другие воздушные гавани были отправлены шесть самолетов.