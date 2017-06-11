Лондон, 11 июня, 2017, 03:43 — ИА Регнум. «Сообщение Sunday — вздор. Я полностью поддерживаю Терезу Мэй, — написал Джонсон. — Давайте приступим к работе».

Think London Борис Джонсон

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня британская Sunday Times распространила информацию, согласно которой пятеро министров Великобритании, возмущенных результатами прошедших досрочных парламентских выборов, призвали Бориса Джонсона сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра.

Сообщалось также, что премьер-министр Великобритании намерена сделать Джонсона своим заместителем. Соответствующая должность может быть создана в британском правительстве специально для этой цели.

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Напомним, Консервативная партия Великобритании, победив на парламентских выборах, не смогла набрать необходимого для формирования правительства количества голосов.

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