Джонсон прокомментировал сообщение о смещении Мэй: «Вздор»
Лондон, 11 июня, 2017, 03:43 — ИА Регнум. «Сообщение Sunday — вздор. Я полностью поддерживаю Терезу Мэй, — написал Джонсон. — Давайте приступим к работе».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня британская Sunday Times распространила информацию, согласно которой пятеро министров Великобритании, возмущенных результатами прошедших досрочных парламентских выборов, призвали Бориса Джонсона сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра.
Сообщалось также, что премьер-министр Великобритании намерена сделать Джонсона своим заместителем. Соответствующая должность может быть создана в британском правительстве специально для этой цели.
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Напомним, Консервативная партия Великобритании, победив на парламентских выборах, не смогла набрать необходимого для формирования правительства количества голосов.
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