Киев, 11 июня, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко объявил о начала действия безвизового режима с Европейским союзом. Шестнадцатое за сутки сообщение на эту тему глава Украины опубликовал после полуночи 11 июня на своей странице в Twitter.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Безвизовый режим на Украине заработал! Слава Европе! Слава Украине!», — написал украинский президент.

10 июня Порошенко опубликовал еще полтора десятка сообщений с поздравлениями украинцев с этим событием. В числе прочего, президент заявил о том, что Украина вступает «в другую историческую эпоху», что символизирует окончательный разрыв страны с Россией. Окончательный разрыв, по мнению Порошенко, состоится 12 июня во время празднования Дня России.

Молодых украинцев президент призвал ценить «эту свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 часов до 11 июня перед зданием администрации президента Украины был установлен символический таймер, отсчитывающий начало действия безвизового режима.

Напомним, безвизовая поездка в страны Евросоюза стала возможна для туристических или кратковременных поездок украинских граждан. Необходимость получения визы для работы или учебы за рубежом по-прежнему действует.