Москва, 11 июня, 2017, 02:19 — ИА Регнум. «После дополнительных обследований, к сожалению, стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть», — написала Шарапова.

Justin Smith Российская теннисистка Мария Шарапова

Теннисистка заверила болельщиков, что продолжит работу над восстановлением и непременно примет участие в следующем запланированном турнире в Стэнфорде.

Напомним, Мария Шарапова вернулась на корт в конце апреля, после окончания 15-месячной дисквалификации в связи с употреблением мельдония.

В середине мая в связи с полученной травмой она вынуждена была сняться с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.