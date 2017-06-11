Париж, 11 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. За 5 лет пребывания Олланда у руля Франции, левые силы в этой стране потеряли значительную часть своих избирателей. Плюс (и как следствие), левые лишились весомого числа мандатов на различных уровнях. Ситуацию незадолго до парламентских выборов во Франции обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

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На президентских выборах все левые вместе взятые набрали порядка 27% — весьма скромный результат, при анализе которого надо учитывать и то, что часть левого электората просто не пошла на выборы, стремясь выразить свое отношение к курсу предыдущего руководства. Примечательно и то, что порядка 50% из тех, кто проголосовал за Олланда в 2012, в 2017 голосовали за будущего победителя. К намеченным на 11 и 18 апреля выборам, тем не менее, активно готовятся «Непокорённая Франция» и социалисты.

Участники «Прекрасного народного альянса» под руководством социалистов представляют более умеренной программу по сравнению с программой кандидата от социалистов на прошедших выборах Б. Амона (он получил всего 6,4%). Социалисты отказались от разговоров про гарантированные доходы для каждого гражданина и отказа от ядерной энергетики к середине текущего века.

Зато «Непокорённая Франция» выставила своих кандидатов в большинстве округов и выступает, в том числе, за право отзыва избранных лиц гражданами, создание мощного общественного банковского полюса, выход из ядерной энергетики, отказ от международных договоров о свободной торговле.

Поверят ли избиратели этим программам и захотят ли в них верить — узнаем совсем скоро.

Подробности читайте в статье: Выборы во Франции: левые между Березиной и Ватерлоо

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