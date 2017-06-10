Вашингтон, 11 июня, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Ранее планировалось, что генпрокурор выступит на заседании комиссии по ассигнованиям палаты представителей и сената, однако согласно последнему принятому решению, вместо него показания даст его заместитель Род Розенштейн.

U.S. Customs and Border Protection Генеральный прокурор США Джефф Сешнс

«Комитет по разведке сената является наиболее подходящим местом обсуждения таких вопросов, поскольку он проводит расследование и имеет доступ к соответствующей секретной информации», — пояснил Сешнс.

По мнению генпрокурора, в связи с сообщениями, озвученными недавно в сенате Коми, представляется особенно важным, что у него также появилась возможность «разрешить вопросы на соответствующем уровне».

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Напомним, в ходе расследования экс-директор ФСБ сообщил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование о «вмешательстве России», хотя и делал соответствующие намеки. Кроме того, Коми рассказал, что транслировал в СМИ содержание доверительных разговоров с президентом США.