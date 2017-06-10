Генпрокурор США Сешнс даст показания комитету разведки сената
Вашингтон, 11 июня, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Ранее планировалось, что генпрокурор выступит на заседании комиссии по ассигнованиям палаты представителей и сената, однако согласно последнему принятому решению, вместо него показания даст его заместитель Род Розенштейн.
«Комитет по разведке сената является наиболее подходящим местом обсуждения таких вопросов, поскольку он проводит расследование и имеет доступ к соответствующей секретной информации», — пояснил Сешнс.
По мнению генпрокурора, в связи с сообщениями, озвученными недавно в сенате Коми, представляется особенно важным, что у него также появилась возможность «разрешить вопросы на соответствующем уровне».
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Напомним, в ходе расследования экс-директор ФСБ сообщил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование о «вмешательстве России», хотя и делал соответствующие намеки. Кроме того, Коми рассказал, что транслировал в СМИ содержание доверительных разговоров с президентом США.