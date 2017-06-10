Бухарест, 11 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Румыния и США договорились укреплять стратегическое партнерство, и Бухарест рассчитывает на поддержку Вашингтона в том, что касается противодействия России. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР «Партнёрство»

По его словам, весь мир обеспокоен действиями Москвы, поэтому «надо быть готовыми, надо быть очень четкими и открытыми в том, что касается России». «С моей точки зрения, нужен диалог [с Россией], но с другой стороны нужно то, что мы все решили в рамках НАТО — сдерживание России», — сказал Йоханнис.

Он заявил, что НАТО «является самым сильным альянсом в мире, и мы хотим чтобы так и было». Поэтому, по его словам, надо тратить больше денег на оборону, чтобы «наши нации были защищены».

«Румыния очень хорошо понимает, что находится на восточном фланге, и основывается на партнерстве с вами, господин Трамп, потому что мы не можем выстоять там без США, не можем быть там одни», — сказал он. Румынский лидер добавил, что в интересах США — чтобы Румыния была сильным партнером США в рамках ЕС.

Партнерство с США, по его словам, сделало Румынию той, которой она является сегодня. «Думаю, что это партнерство не просто должно продолжаться, но должно становиться более сильным, должно определять наши двусторонние отношения, должно содействовать разрешению множества проблем» — подвергаете итог Клаус Йоханнис.