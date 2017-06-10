Лондон, 11 июня, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Сообщается, что глава МИД связался с членами правительства в пятницу, 9 июня, после того, как стали известны результаты выборов в британский парламент.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

«Несколько высокопоставленных людей пообещали свою лояльность Борису на уровне кабинета», — цитирует источник Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, Борису Джонсону может быть предложена специально созданная в британском правительстве должность заместителя премьер-министра. По мнению британской The Telegraph, Джонсон необходим Мэй в качестве «ключевой фигуры Brexit».

Напомним, досрочные выборы в парламент Великобритании, состоявшиеся 8 июня, завершились победой Консервативной партии, однако партия Мэй не смогла набрать абсолютного большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

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