Москва, 11 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. В результате совместной спецоперации МВД и Росгвардии ликвидирован мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово Раменского района. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Yarskgrad.ru Спецоперация МВД и Росгвардии в Кратово

«Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», — заявила представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, забаррикадировавшись в домовладении поселка Кратово. В результате четверо человек погибли еще несколько получили ранения.

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Сообщалось, что тела трех жертв стрелка находились на территории домовладения. Кроме того, были ранены по меньшей мере три человека, все они доставлены в больницу, где вскоре одна из пострадавших скончалась.

По словам соседей, мужчина, служивший ранее в Чечне, страдал расстройством психики.