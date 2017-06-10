Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации МВД и Росгвардии
Москва, 11 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. В результате совместной спецоперации МВД и Росгвардии ликвидирован мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово Раменского района. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», — заявила представитель ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, забаррикадировавшись в домовладении поселка Кратово. В результате четверо человек погибли еще несколько получили ранения.
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Сообщалось, что тела трех жертв стрелка находились на территории домовладения. Кроме того, были ранены по меньшей мере три человека, все они доставлены в больницу, где вскоре одна из пострадавших скончалась.
По словам соседей, мужчина, служивший ранее в Чечне, страдал расстройством психики.