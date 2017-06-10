Вашингтон, 11 июня, 2017, 01:44 — ИА Регнум. «Это был момент истины. Коми пострадал за правду. Трамп оклеветал и оболгал директора ФБР. Выступление Коми в Сенате потрясло США. Коми был уволен, потому что слишком сильно продвинулся в расследованиях «кремлевских связей», — перечисляет нью-йоркский корреспондент испанского издания Ян Мартинес «злодеяния» Трампа и впечатления от них. — История противостояния Трампа и Коми — это история столкновения развязного миллиардера с честным офицером, католиком, сорок лет отдавшим служению родине».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Журналиста задело за живое, что «американский президент даже не пожелал что-то сказать или написать по поводу слушаний: за него все делал его адвокат Марк Касовиц».

«Коми хотел как лучше и не нашел другого выхода кроме предать публичности информацию о негативных чертах Трампа, поделиться своими сомнениями и рассказать о давлении, оказываемом президентом на директора ФБР. И за это был обвинен в организации утечки секретных данных», — негодует журналист в стиле, присущем футбольному болельщику в момент, когда судья матча несправедливо, по его мнению, наказывает ту команду, за которую он «топит».

"Как бы то ни было, а первый удар Трампом по системе безопасности Америки нанесен. Очередь за следующими», — ставит Мартинес эффектную, как он считает, точку.