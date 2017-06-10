Мадрид, 11 июня, 2017, 00:43 — ИА Регнум. «Путин не робот, но умеет не проявлять никаких эмоций — в ключевые моменты не дрогнет ни единый мускул его лица, ни единое слово не прозвучит пронзительно, а его взгляд кажется застывшим. Восковым. Ничего похожего на экспансивность, свойственную Дональду Трампу! — рассказывает читателю о своих впечатлениях от российского президента испанец. — Кстати, Трамп не является его другом (возможно, просто потому, что они лично еще не встречались), но Владимиру Путину нравится непосредственность и прямота высказываний американца».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Авторитет, которым обладает Vladímir Vladímirovich (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ), вот уже 18 лет находящийся у руля первой державы европейского востока, ничто не способно поколебать — ни санкции, наложенные за Крым, ни война в Донбассе, ни экономический кризис, ни падение рубля, ни холодная война, перекочевавшая в киберпространство, ни падение нефтяных цен, ни попытки подозревать его в коррупции и причастности к скандальным «панамским бумагам», — уверен Хосе Вера. — Как долго будет он править? Некоторые считают, что всегда. Наверняка он пойдет в следующем году на президентские выборы и вновь выиграет их. Хотя и не хочет этого вопроса касаться, говоря, что сейчас не время».