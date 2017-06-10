Амстердам, 11 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Инцидент с автомобилем у здания центрального вокзала Амстердама, в результате которого пострадали восемь человек, не связан с терроризмом, сообщает 10 июня новостной портал Нидерландов Dutch News со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Trend.az Голландская полиция

Как стало известно, автомобиль Peugot был припаркован у здания вокзала в неположенном месте, и, после соответствующего замечания полицейского, водитель покинул место незаконной парковки, сразу же после чего врезался в стену рядом со входом в метро.

«Нет никаких признаков того, что это террористическая атака», — заявил пресс-секретарь полиции Маржолейн Кёк.

Предположительно, водитель потерял управление в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

В результате инцидента пострадали восемь человек. Шесть из них были госпитализированы. Состояние двух пострадавших серьезное.

Водитель задержан и доставлен в полицейский участок, где он уже дал показания.