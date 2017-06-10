Москва, 10 июня, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране, — говорится в сообщении. — Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Главы внешнеполитических ведомств также условились о продолжении контактов по другим международным проблемам, включая кризис на Украине, конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки.

Отмечается, что разговор между Лавровым и Тиллерсоном состоялся по инициативе американской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2017 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря достигнутым в Астане результатам появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве.

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