Киев, 10 июня, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Биометрические паспорта на Украине получили уже 10% граждан страны. Об этом, как передает УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко на Европейской площади в Киеве во время торжественных мероприятий по случаю введения безвиза с ЕС.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Более 4 млн граждан уже получили биометрические паспорта, — заявил глава государства. — Уже 10% украинцев их имеют и очередь желающих отнюдь не сокращается».

По его словам, мнение некоторых политиков о том, что гражданам Украины не нужен безвизовый режим, не соответствует действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим между Украиной и ЕС начинает свое действие с 11 июня 2017 г. Данный режим касается туристических или кратковременных деловых поездок украинских граждан в страны ЕС.

Для учебы или работы на территории ЕС украинцы вынуждены будут получать соответствующие визы.

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