Раменское, Московская область, 10 июня, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Мужчине, устроившему стрельбу по прохожим в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, удалось сбежать из оцепленного дома. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ МВД

«Он (злоумышленник) скрылся, — сказал источник. — Зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка».

Источник также добавил, что стрелок, который пытается скрыться от сотрудников спецслужб, продолжает отстреливаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня в подмосковном поселке Кратово неизвестный открыл стрельбу по прохожим. По некоторым данным, в результате происшествия погибли 4 человека, еще несколько получили ранения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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