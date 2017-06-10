Чебоксары, 10 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Конкурс проходит восьмой год и собирает талантливых ребят со всего Приволжского федерального округа. В этом году в нём приняли участие более 120 детей. По традиции конкурс «Звезды детства» приурочен к Дню России. Организаторы отмечают, что главная задача мероприятия — «создать условия для общения и развития внутреннего потенциала одаренных детей, раскрытия новых возможностей для общественно-полезной, инновационной и патриотической деятельности молодежи».

Cap.ru Чебоксары. Фестиваль детского творчества «Звездный час»

«Мы считаем, что главная ценность страны — это дети. Каждый ребенок должен иметь возможность полностью раскрыть свои способности», — отметил в своём выступлении заместитель приволжского полпреда Игорь Паньшин, выразив «отдельные слова признательности» педагогам, их «бескорыстному труду и чуткому отношению к судьбам своих учеников».

В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в четырёх номинациях: выступили юные солисты, танцоры, будущие мастера художественного слова, а также были показаны представления в оригинальном жанре. Всем участникам фестиваля вручили дипломы, планшеты, рюкзаки и книги о Чувашии. Кроме того, для ребят была подготовлена культурно-познавательная программа: организованы экскурсии по Чебоксарскому заливу, в парк Победы, состоялось знакомство с ведущими музеями столицы Чувашии. Запоминающимся стало и посещение кондитерской фабрики и фабрики по производству мороженого. На предприятиях ребята увидели, как производятся лакомства, а самое главное отведали их прямо с конвейера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Вернуть детство» реализуется в Поволжье с 2009 года и направлен на поддержку воспитанников детских домов и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Он является одним из общественных проектов Приволжского федерального, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Проект включает в себя четыре направления: помимо конкурса детского творчества «Звёзды детства», также проходят спартакиада «Спортивный олимп Приволжья», интеллектуально-развивающая игра «Ума палата» и конкурс детского прикладного творчества «МастерОК». В этом году спартакиада состоится в сентябре в Удмуртии, игра «Ума палата» — в ноябре в Марий Эл.