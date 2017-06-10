Путин ответил на вопрос о «желании стать царем»
Москва, 10 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет «быть царем», а желает правильно распорядиться своими полномочиями. Об этом сам глава государства заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который снял документальный фильм.
Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу этой картины на экран, обнародован на канале Showtime на портале YouTube.
«У вас (Путина) есть полная власть, — говорит Стоун в отрывке интервью. — Они говорят, вы хотите стать царем».
В ответ на слова режиссера президент РФ отмечает, что не хочет «быть царем», а желает правильно распорядиться теми полномочиями, которые у него есть.
«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, — говорит Путин. — Распорядиться правильно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интервью с Путиным» выйдет на телеэкраны США 12 июня 2017 г. Режиссер Оливер Стоун работал над ним в течение двух лет. Для этого он взял у президента РФ 12 интервью.
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