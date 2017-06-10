Москва, 10 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет «быть царем», а желает правильно распорядиться своими полномочиями. Об этом сам глава государства заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который снял документальный фильм.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу этой картины на экран, обнародован на канале Showtime на портале YouTube.

«У вас (Путина) есть полная власть, — говорит Стоун в отрывке интервью. — Они говорят, вы хотите стать царем».

В ответ на слова режиссера президент РФ отмечает, что не хочет «быть царем», а желает правильно распорядиться теми полномочиями, которые у него есть.

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, — говорит Путин. — Распорядиться правильно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интервью с Путиным» выйдет на телеэкраны США 12 июня 2017 г. Режиссер Оливер Стоун работал над ним в течение двух лет. Для этого он взял у президента РФ 12 интервью.

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