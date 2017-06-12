Киев, 12 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Украинская инфраструктура продолжает оставаться одним из главных поставщиков новостей. На этот раз пальма первенства принадлежит министру соответствующего ведомства Владимиру Омеляну, который отметился рядом высказываний, чья русофобия может соперничать только с их глупостью. Ситуацию описывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Итак, судя по словам Омеляна, все беды с украинскими дорогами сводятся к двум причинам: неправильной ментальности и — сюрприз — москалям. С первой все понятно: ремонтировать ментальность можно долго, в процессе убедительно доказывая, что, пока она не приведена в состояние евроремонта класса люкс, восстанавливать и создавать что-либо еще не имеет смысла. Чем-то это даже напоминает плохого, но ушлого гуру, бесконечно снимающего порчу. Или снимающего — и портящего, смотря с какой стороны посмотреть. А угол зрения у министра специфический: под ним он видит оккупированные Россией территории незалэжной, на которых непрерывно ведется война, как бы не уверяли москали. И вообще, говорит он, «пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим». Увы автовладельцам: с таким подходом министра ездить им по грунтовкам до скончания века.

Громко прогремела и «новость» об отмене Киевом железнодорожного сообщения с РФ. Новость имеет истоком сарафанное радио, перешедшее на один форум, а оттуда — в местечковую прессу, где она и заглохла. До того момента, как крупное, уже российское СМИ не раздуло эту новость до сенсационных масштабов, после чего она заново вернулась в украинскую прессу, но уже топовую. И тут снова получил шанс отметиться неоднократно упомянутый Омелян: это, по его мнению, «москали сами себе что-то придумали».

Придумали или нет, москали или нет, а фейку поверили. И немудрено: за последние недели Украина, вроде бы, удивлять уже перестала, а вроде — удивляет все больше.

Подробности о новостях украинской инфраструктуры читайте здесь: «Пока Москва не сгорит, ничего не закончим»: обзор инфраструктуры Украины

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