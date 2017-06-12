Киев, 12 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Украинские националисты решили заставить публично просить прощения за антиукраинские высказывания генерального консула Республики Польша в Луцке Веслава Мазура. О том, как инициаторы этого провального плана предполагают добиться успеха, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению «Волинські Новини» (Луцк), пикетирование здания генкосульства в Луцке провели около 40 человек, представляющие 9 политических партий. Всех их оскорбило выступление польского консула в Сейме, в котором он назвал Степена Бандеру и его подручных бандитами. Обиженные украинские националисты выступили в ходе организованного самопризнания под лозунгами «Волынь помнит», «Наша земля — наши герои», «Долой польских шовинистов», «Мазур, помни! На Волыни зародилась УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Заявив таким образом об уважении к «светлой» памяти палачей и гитлеровских наемников, воевавших и занимавшихся полицайщиной в составе «повстанческих» отрядов, выступившие со своим пикетом еще раз показали от каких корней растет нынешняя украинская государственность.

Остается только гадать, до каких пор идеологические наследники фашистских подонков будут безнаказанно устраивать свои выступления на глазах цивилизованной Европы. И можно только приветствовать находящихся в Польше, пострадавшей от укронацистов во Второй Мировой войне, политиков, смело говорящих правду о новоявленных «демократах» из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте одробности в статье: Генконсулу Польши в Луцке напомнили: Генконсулу Польши в Луцке напомнили: Волынь — это родина УПА*

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*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ