Баку, 12 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Борьба за интерпретацию истории как опору современного политического курса охватила многие страны мира. Не отстают и турецко-азербайджанские исследования, усилия которых направлены на «историческое» оправдание своей позиции по отношению к Армении. О том, как в этом ключе может проявиться новая работа турецкого историка профессора Сеита Сертчелика, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Двухтомник за авторством турецкого историка, также являющегося советником действующего президента Турции Эрдогана, представленный недавно в Баку, интересен, прежде всего, тем, что написан он по словам автора по материалам российских архивов. Монография профессора Сеита Сертчелика «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678—1914», как заявил на презентации посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, «эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян».

Стоит заметить, что российская готовность к допуску в свои архивы турецкого специалиста предполагает взаимность со стороны Турции. Турецкие архивы времен геноцида армян представляют большую ценность для исследователя этого вопроса. А ведь до сих пор из примерно 7-ми миллионов архивных документов того времени, доступ открыт к около 10 тысячам. Эти цифры приводит в своем исследовании известный армянский историк Рубен Сафрастян.

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