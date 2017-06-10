Баку, 10 июня, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Республиканский стадионе имени Тафика Бахрамова» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы C между сборными Азербайджана и Северной Ирландии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Leeds543 Стюарт Даллас

В конце матча вингер «Лидс Юнайтед» Стюарт Даллас открыл счет — 0:1.

Статистика матча (Азербайджан/Северная Ирландия)

Удары 7/5

Удары в створ 2/1

Владение 63%/37%

Фолы 12/9

На данный момент сборная Азербайджана идет на 4-м месте с 7-ю очками. Северная Ирландия осталась на 2-м месте, набрав 13 очков.

Составы на матч:

Азербайджан: Агаев, Гараев, Пашаев, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Шейдаев, Гусейнов, Ришард, Исмаилов, Назаров.

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Маколей, Эванс, Хьюз, Дэвис, Брант, Даллас, Норвуд, Бойс, Мадженнис.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Гусейнов — 57, Медведев — 57, Гараев — 66, Мадженнис — 73, Дэвис — 80.

Голы: Даллас 90+3 — 0:1.