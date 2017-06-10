Раменское, Московская область, 10 июня, 2017, 20:51 — ИА Регнум. По факту стрельбы в поселке Кратово в Раменском районе Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает RT, сообщает представитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону Елена Фокина.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня в поселке Кратово (Раменский район Подмосковья) неизвестный открыл стрельбу по людям. По некоторым данным, в результате происшествия погибли 4 человека, еще несколько получили ранения.

В настоящее время сотрудники спецслужб штурмуют дом, в котором укрылся стрелок.

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