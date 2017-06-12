Пекин, 12 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Формирующийся авиапром КНР привлек к себе внимание тестовым полетом первого китайского ближнемагистрального лайнера С919. чуть позже в том же месяце восстанавливающийся авиапром России выпустил в небо собственный ближнемагистральный самолет МС-21. Удадутся ли эти модели обеим странам, уже имеющим опыт «первого блина», смогут ли они составить конкуренцию друг другу и мировым лидерам? Этому вопросу посвящена статья китаиста Александра Гаврилюка.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МС-21 и С-919

Пока что сравнивать можно, по сути, только цифры на бумаге, а значит, приходится ждать выпуска серийных единиц и первой обкатки минимум через 2 года. Однако уже сейчас можно сказать, что чисто в теории отдать пальму первенства какому-либо одному самолету сложно. Китайский С919 значительно уступает российскому «МС-21» («Магистральному самолету XXI века) по максимальной дальности полета (4075 км и 6400 км), однако крейсерская скорость разнится не так заметно (834 км/ч и 870 км/ч). А вот ширина фюзеляжа российской модели обеспечит большее удобство пассажирам.

Зато «китаец» заметно дешевле: $50 млн против $72−85 млн, а разница в цене с близкими по характеристикам Boeing 737 Max и Airbus A320neo — и вовсе больше, чем двое.

Каковы же реальные шансы у С191 и МС-21 потеснить американского и европейского конкурентов? Читайте статью: Российско-китайская битва за небо

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