Великая христианская святыня становится заложником Эрдогана
Анкара, 12 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Айя-София должна вновь стать местом христианских богослужений, требует «Американский совет за освобождение Святой Софии». Для начала, по мнению организации, можно позволить в Айя-Софии проводить литургии, сохраняя ее музейный статус. Хотя христиане до сих пор воспринимает этот захваченный вместе с Константинополем в 1453 году собор одной из важнейших святынь. В случае отказа «Совет» намерен обратиться в ЕСПЧ. Однако ситуация вокруг Айя-Софии гораздо сложнее; обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский анализирует последние события вокруг бывшего главного храма Византии.
Глава «Совета», американский политик Крис Спиру, уже объявлялся турецкими властями провокатором. Сегодня же, когда Эрдоган все более отдаляется от «своих заокеанских партнеров» как минимум в плане желаемого образа президента, а новый хозяин Белого Дома уделяет куда более активное внимание ближневосточным христианам, чем Обама, обстановка очевидно меняется. Вот уже и появляются намеки на то, что Айя-София из музея станет мечетью.
Вместе с тем, победа Эрдогана на прошедшем референдуме сделала президента должником внутренней Анатолии (во всяком случае, так она считает), отдавшей ему свои голоса. А Ассоциация молодежи Анатолии выступает как раз жестко против любых проявлений немусульманской веры в турецком обществе. Уже три года как они предпринимают попытки сделать Айя-Софию мечетью. И хотя Эрдоган не спешит идти навстречу, Ассоциация ждет от него решительных мер.
Куда склоняется турецкий президент и чем может стать Айя-София, собором или мечетью, читайте здесь: Поддержавшая Эрдогана внутренняя Анатолия требует сделать Айя-Софию мечетью
Читайте другие статьи Станислава Стремидловского по взаимоотношениям мировых религий.