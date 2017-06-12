Анкара, 12 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Айя-София должна вновь стать местом христианских богослужений, требует «Американский совет за освобождение Святой Софии». Для начала, по мнению организации, можно позволить в Айя-Софии проводить литургии, сохраняя ее музейный статус. Хотя христиане до сих пор воспринимает этот захваченный вместе с Константинополем в 1453 году собор одной из важнейших святынь. В случае отказа «Совет» намерен обратиться в ЕСПЧ. Однако ситуация вокруг Айя-Софии гораздо сложнее; обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский анализирует последние события вокруг бывшего главного храма Византии.

Erhan Elaldı — Anadolu Agency 564-ю годовщину завоевания Константинополя собор Святой Софии встретил как музей. Какой будет 565-я годовщина?

Глава «Совета», американский политик Крис Спиру, уже объявлялся турецкими властями провокатором. Сегодня же, когда Эрдоган все более отдаляется от «своих заокеанских партнеров» как минимум в плане желаемого образа президента, а новый хозяин Белого Дома уделяет куда более активное внимание ближневосточным христианам, чем Обама, обстановка очевидно меняется. Вот уже и появляются намеки на то, что Айя-София из музея станет мечетью.

Вместе с тем, победа Эрдогана на прошедшем референдуме сделала президента должником внутренней Анатолии (во всяком случае, так она считает), отдавшей ему свои голоса. А Ассоциация молодежи Анатолии выступает как раз жестко против любых проявлений немусульманской веры в турецком обществе. Уже три года как они предпринимают попытки сделать Айя-Софию мечетью. И хотя Эрдоган не спешит идти навстречу, Ассоциация ждет от него решительных мер.

Куда склоняется турецкий президент и чем может стать Айя-София, собором или мечетью, читайте здесь: Поддержавшая Эрдогана внутренняя Анатолия требует сделать Айя-Софию мечетью

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