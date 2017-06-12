Киев, 12 июня, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Сама по себе формулировка «предварительное решение» уже намекает, что предстоит решение окончательное, но даже если оставить фактор дележки шкуры неубитого медведя, все равно картинка не столь триумфальная. Все дело в том, что выгоды или нет вообще, или она очень невелика. Есть мнение, что, учитывая огромные суммы взаимных претензий, суд склонится в сторону их взаимного погашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вердикт суда в Стокгольме — итоги

Требования «Газпрома» превышали требования «Нафтогаза» примерно вдвое, и в этом смысле це пэремога. С другой стороны (а она тоже есть), суд постановил отвязать стоимость газа от нефти — но только с 2014 года, а значит, Украине это будет стоит от 3 до 5 миллиардов долларов.

Впрочем, возвращать «Газпрому» 50 миллиардов или 3 — разницы никакой, потому что таких денег у Украины нет. Ее золотовалютный резерв в 17 миллиардов состоит на 14 миллиардов из денег МВФ.

Читайте подробности в статье: Итоги суда в Стокгольме: Не рано ли в «Нафтогазе» открыли шампанское?

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