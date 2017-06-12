Москва, 12 июня, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Выставка «Сила духа и верность традиции» в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве, собрала экспонаты, демонстрирующие дораскольные и более поздние иконы, печатные и рукописные книги, пластинка с записью старообрядческого хора начала XX века и многое другое. 31 мая эту выставку посетил президент РФ Владимир Путин. О значении пишет постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

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Старообрядцы традиционно представлялись окружающими замкнутой стратой, оторванной от современности и «злобы дня». Этот вредный как для самих старообрядцев, так и для общества в целом стереотип и призваны преодолеть усилия, частью которых является выставка в Рогожском духовном центре. Любовь «раскольников» к Родине и защита ее в лихие годы занимает на выставке далеко не последнее место. Участие предстоятеля старообрядцев митрополита Корнилия в шествии «Бессмертного полка» еще раз подтвердило приверженность старообрядческой церкви патриотизму и желанию быть вместе со своими согражданами.

Всякий вероучительный раскол, в том числе и постигший РПЦ в XVII веке, есть следствие недостаточности усилий, направленных на поиск согласия верующих. И такие усилия необходимо продолжать, не присваивая своим утверждениям статуса абсолютной истины. В чем же может состоять верность методу, позволявшему давать верные определения элементам вероучения Святым Отцам ранней Церкви? Найдя ответ на этот нелегкий вопрос, христианские конфессии, разделенные нынешним состоянием богословия, смогли бы выйти на путь взаимопонимания и открыть новые исторические перспективы.

Подробности читайте в статье: Старообрядцы активно включились в создание социального ландшафта России

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