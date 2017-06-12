Астана, 12 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Аналитические центры Казахстана, при внимательном изучении их материалов, дают вполне достаточный материал, позволяющий составить представление о происходящем в стране. На примере государственных, общественных и частных аналитических центров и дискуссионных площадок эксперт по Казахстану Марат Шибутов.

ИА REGNUM Казахстан

Спектр изучающихся аналитическими центрами вопросов довольно широк. Так, один из старейших аналитических центров, основанный еще в 1961 году — Институт экономических исследований Министерства национальной экономики, занимается преимущественно стратегическими вопросами развития и выработкой рекомендаций по экономической проблематике для правительства и соответствующего министерства.

Главная научно-исследовательская задача работающего с 1993 года Казахстанского института стратегических исследования состоит в научно-аналитическом обеспечении деятельности президента и органов власти республики. Аналитический центр Библиотеки Первого Президента, в свою очередь, специализируется на вопросах мировой политики, внешней политики страны и международной безопасности. Мировоззренческую базу разрабатывает Институт философии, политологии и религиоведения Министерства науки и образования. При этом странная особенность аналитических центров состоит в стремлении государственных органов нанимать иностранных консультантов, которые в свою очередь берут на субподряд все тех де казахстанцев. Заграничному консультанту остается эффектно озвучить проведенные местными специалистами разработки, отработав тем самым вложенные в него немалые средства.

Как работают аналитические центры Казахстана, читайте здесь: «Фабрики мысли» Казахстана

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