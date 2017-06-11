Киев, 12 июня, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Успехи Украины на газовом поприще впечатляют. В Стокгольме начисто разбили «Газпром», «Укргаздобыча» обещает через три года вообще отказаться от импорта газа, 40% акций принадлежащей «Газпрому» компании «Газтранзит» власти заморозили, а Порошенко — тот и вовсе злорадствует, что уж теперь-то Москва не сможет использовать газ для шантажа. Все эти перэмоги, правда, существуют на словах, да и верится в них неохотно. Почему — анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Со Стокгольмом все понятно: столь бурно празднуемый вердикт — не окончательный, а промежуточный, плюс, есть ответный иск «Газпрома». С клятвами насчет полного отказа от импортного синего топлива слабо стыкуется с реальностью, в которой объемы импорта на Украине значительно превышают объемы добычи. А повысить их — никак, потому что нет инвестиций. Правда, здесь «Укргаздобыча» охотно поясняет, что покупать страна будет меньше еще и потому, что станет меньше потреблять. И вот это тот редкий случай, когда устами украинского чиновника глаголет истина.

Со снижением потребления на Украине вообще все развивается очень быстро. Горячей воды нет и в большинстве районах столицы, и во многих городах страны. Причина — долги граждан и государства за газ. В «Киевэнерго» прозрачно намекают, что горячей воды летом больше не будет. Да и откуда бы не было долгов, если тарифы за три постмайданных года выросли в несколько раз, в отличие от доходов населения?

А если цены на газ снизятся — то снизятся ли тарифы? Читайте здесь: Без горячей воды и дорогой газ: стоимость «побед» Украины

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