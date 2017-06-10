Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2017, 20:28 — ИА Регнум. В США на 89 году жизни скончался известный актер Адам Уэст. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщили родственники артиста.

ovoviviparous Адам Уэст

«88-летний актер, телезвезда 1960-х годов и автор классического телевизионного образа Бэтмена Адам Уэст, умер от лейкемии в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Уэст обрел популярность, после того как снялся в главной роли в телесериале «Бэтмен», который стал в США культовым среди местных жителей.

В последнее время пожилой актер озвучивал персонажа «Бэтмена» в комедийном мультсериале «Гриффины».

Дата похорон Уэста пока неизвестна.