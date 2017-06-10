Симферополь, 10 июня, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Сильный ливень, который обрушился 10 июня на Симферополь, привел к подтоплению некоторых улиц и районов города. Об этом ИА «Крыминформ» сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС по Республике Крым Владимир Иванов.

82.mchs.gov.ru Последствия ливня в Крыму

«В Симферополе прошел сильный ливень, но серьезных чрезвычайных ситуаций (ЧС) никаких не произошло, — сообщил он. — Некоторые районы города были подтоплены, но ливневка работает».

9 июня в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в Крыму, где ожидаются дожди и порывы ветра до 25 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.

«В течение суток 10 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 метров в секунду», — отмечалось в сообщении.

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